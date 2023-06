WhatsApp, nonostante la moltitudine di servizi e funzioni che offre ogni giorno ai suoi utenti, non garantisce ancora la possibilità di inviare immagini e/o foto mantenendo la loro qualità iniziale.

Così per l’invio di file con foto o comunque immagini di cui si ha la necessità di rispettare la qualità reale si ricorre sempre alle mail o ad altre piattaforme.

A tal proposito, il gigante della messaggistica istantanea, ha deciso di introdurre una nuova funzione, ovvero la possibilità di inviare foto ed immagini in HD.

Gli studi di questa nuova funzione risalgono al mese di Gennaio, è stata infatti testata la versione Beta sia per Android sia per IOS.

La nuova funzione di WhatsApp consentirà di inviare immagini di grandi dimensioni senza rinunciare alla qualità di quest’ultime.

WhatsApp, la nuova funzione

Tale funzione aggiuntiva si applica nel momento in cui selezioniamo, come file da inviare, un’immagine di grandi dimensioni, da lì apparirà una finestra su cui sarà possibile decidere il livello di qualità dell’immagine se normale o in HD, ovvero ad alta definizione.

Nel momento in cui verrà applicata la funzione “immagine di alta qualità“.

WhatsApp applicherà al file in questione un tag rispettivo così che anche il destinatario sappia che abbiamo inviato una foto nella migliore qualità disponibile.

Tuttavia, anche se l’immagine mantiene la sua reale dimensione ad essa viene comunque applicata una piccola compressione, quindi seppur in maniera ridotta, la foto non manterrà comunque il livello di qualità iniziale.