La recensione di oggi riguarda la nuova Mercedes Classe C 220d All Terrain, una station wagon tutt’altro che noiosa, visto che si tratta di una 4Matic. L’auto infatti è quattro ruote motrici e presenta tutte le caratteristiche del veicolo perfetto per il fuori strada.

Mercedes Classe C 220d All Terrain: il design, i materiali e gli interni

Il design è il classico di Mercedes: molto serioso e assolutamente raffinato. Già dal retro si vedono le linee molto morbide. Qui troviamo anche il bagagliaio da circa 400 litri con tendina e una rete per la luce del sole. In questo colore grigio risulta molto elegante, nonostante le dimensioni: 4,75 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,4 metri di altezza, auto ideale per chi ha bisogno di spazio e comfort.

1 su 5

All’interno questa Mercedes Classe C è pensata per le famiglie e per i lunghi viaggi. A dimostrarlo è lo spazio riservato alle gambe, nonostante l’entrata non sia agevole al 100%. Presente anche il classico bracciolo. In merito ai materiali è un misto di pelle e tessuto, ottime sono le scocche e le plastiche, all’interno delle quali c’è l’illuminazione ambientale. Sono presenti anche i sedili riscaldabili.

1 su 4

Il posto di guida vede un’entrata non comodissima, ma una volta dentro il comfort è massimo o quasi. Il posto di comando è molto comodo e presenta nella zona centrale un vano nascosto che contiene anche la ricarica wireless e gli ingressi per i cavi USB C.

Tecnologia e infotainment

Sul volante ecco tutti i tasti per la multimedialità e le impostazioni, i quali sono a sfioro e quindi non semplici da usare. Presenti i comandi a sfioro anche sotto allo schermo dell’infotainment, davvero grandissimo.

Questo ci è piaciuto tantissimo per le dimensioni e per il sistema in sé, viste le molteplici possibilità che concede. Il tutto è al sicuro grazie alla presenza del fingeprint per avviare il proprio profilo. Da qui si può vedere la telecamera posteriore, insieme a tutti i sensori di parcheggio i quali ci sono sembrati un po’ troppo sensibili: si attivano anche quando un pericolo reale effettivamente non c’è. C’è il supporto per Android Auto ed Apple CarPlay anche wireless.

Frontalmente ecco l’altro display per il tachimetro e per vedere tutte le info dell’auto. Ci sono tante personalizzazioni disponibili, tutto su 10.25 pollici.

Motore e prestazioni

La motorizzazione mild-hybrid comprende un motore da 15 kW, 20CV, che supporta il motore diesel da ben 200CV. L’accelerazione vede uno 0-100 in 7,8 secondi, davvero non male per un’auto del genere. La guida e l’auto sono molto basse ma il controllo è massimo come la visuale, nonostante sia molto lunga.

L’auto è adatta anche per il fuori strada, per cui estremamente versatile. Le modalità di guida sono tante e comprendono anche quelle per l’off-road oltre a Comfort, ECO e Sport.

Conclusioni

In queste due settimane la Mercedes Classe C 220d All Terrain si è dimostrata la compagna di viaggio ideale. L’auto è molto interessante nonostante il prezzo sia alto: oltre 61.000 euro, ma bisogna pensare che vanta trazione integrale e un lavoro molto particolare per praticare strade off-road.