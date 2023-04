Mercedes Classe E, la nuova generazione di auto è pronta per stupirvi

Mercedes rivela la nuova generazione della Classe E, un modello cruciale per l'azienda tedesca, con oltre 16 milioni di unità vendute dal 1946. La new entry sarà disponibile in Europa quest'estate e nelle concessionarie in autunno. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati annunciati.

Mercedes Classe E: personalizzazioni dell’abitacolo con vari rivestimenti e colori

La nuova Classe E misura 4.949×1.880×1.468 mm con un passo di 2.961 mm e un bagagliaio da 540 litri. Il design evoluto presenta un frontale nero lucido e una mascherina del radiatore illuminata opzionale. I fari a LED High Performance sono di serie, mentre i DIGITAL LIGHT sono opzionali. I gruppi ottici posteriori sono distintivi e l’aerodinamica è migliorata, con un Cx di 0,23. Le maniglie a filo e cerchi in lega fino a 21 pollici sono opzionali.

Gli interni offrono più spazio grazie al passo allungato di 22 mm. Il sistema infotainment MBUX Superscreen include fino a tre schermi e permette l’installazione di app di terze parti come TikTok, Angry Birds, Webex, Zoom e il browser Vivaldi. La fotocamera per selfie e video è inclusa nell’equipaggiamento MBUX Superscreen, mentre la funzione “Just Talk” attiva il comando vocale senza dire “Hey Mercedes”. La connettività 5G, l’assistente virtuale AI e l’audio 4D Surround Dolby Atmos sono presenti.

I motori della Classe E sono elettrificati, con tecnologia Mild Hybrid o Plug-in. Le versioni disponibili sono E 200, E 220 d, E 220 d 4MATIC (Mild Hybrid) e E 300 e, E 300 e 4MATIC, E 400 e 4MATIC (Plug-in), tutti con cambio automatico a 9 rapporti. Le batterie da 25,4 kWh delle versioni Plug-in possono essere ricaricate fino a 11 kW in corrente alternata o fino a 55 kW in corrente continua. I modelli Mild Hybrid montano sospensioni a molla in acciaio AGILITY CONTROL e telaio ribassato di 15 mm rispetto alle ibride Plug-in. Su richiesta, è disponibile il Technology Package con sospensioni pneumatiche AIRMATIC e asse posteriore sterzante.

Per la sicurezza, il nuovo Attention Assist monitora il conducente attraverso una telecamera interna per rilevare segnali di sonno o distrazione, intervenendo con un segnale acustico o fermando la vettura se necessario.