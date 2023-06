CoopVoce, EVO 30 ed EVO 150 con tutto compreso a partire da 6 euro

Un tempo gli utenti si legavano ad un gestore in maniera indissolubile, vista la penuria di alternative. Oggi invece ce ne sono talmente tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta, soprattutto quando propongono prezzi molto bassi. Inoltre c’è anche da tenere conto della semplicità con cui oggi è possibile cambiare il proprio gestore, viste le nuove norme. Un provider infatti può essere cambiato in breve tempo, senza dover attendere tempi lunghissimi e soprattutto trafile che lasciano spesso passare il desiderio. Tra i gestori che stanno raccogliendo più successo ci sono certamente quelli virtuali, titolari di offerte eccezionali sotto tutti i punti di vista, come nel caso di CoopVoce.

CoopVoce: queste sono le due EVO da prendere in considerazione, ci sono fino a 150 giga in 4G

Il gestore del momento dimostra di essere tale con le sue due promo disponibili sul sito ufficiale. Coloro che hanno voglia di avere tanti contenuti e soprattutto dei prezzi eccezionali, possono rifarsi a due offerte EVO che in tanti già conoscono.

Ebbene sono ritornate disponibili, entrambe con i soliti prezzi di vendita. La prima, la EVO 30, riesce a stabilire un prezzo di 6,90 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti non troppo esigenti troveranno 30 giga per la connessione dati insieme a minuti senza limiti e a 1000 messaggi verso tutti.

La seconda offerta risulta praticamente analoga, tranne per la connessione che in questo caso è disponibile con 150 giga in 4G. Il prezzo di vendita riservato agli utenti è di 8,90 € al mese per sempre. Ora tocca solo a voi!