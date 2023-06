CoopVoce choc, le offerte EVO hanno fino a 150GB con 6 euro al mese

Basterebbe solo recarsi sul sito ufficiale di CoopVoce per scoprire tutte le sue migliori soluzioni. Tra quelle più gettonate ci sono di certo le prime due della gamma EVO, le quali nel corso degli ultimi mesi hanno tirato fuori risultati ottimi.

Secondo quanto riportato infatti molti utenti hanno deciso di abbandonare il loro gestore principale per scegliere una delle due offerte. Queste riescono a conciliare al loro interno tutti i contenuti migliori ma anche una grande qualità di rete e una convenienza fuori dal comune. Tutti questi aspetti rendono pertanto CoopVoce uno dei migliori provider in assoluto, soprattutto alla luce degli ultimi risultati ottenuti.

CoopVoce, le offerte migliori del momento sono sempre due: la EVO 30 e la EVO 150 sono ancora disponibili

Tornando a quelle che sono le offerte, bisogna semplicemente citarle: la prima, quella meno costosa, è la EVO 30 mentre la seconda, leggermente più costosa, è la EVO 150. In tanti tendono a confonderle per via della similitudine dei contenuti, i quali sono uguali solo per quanto riguarda chiamate e messaggi. Al loro interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 SMS da inviare a chiunque, ma non finisce qui. Entrambe le promo hanno infatti la connessione ad internet, la quale in questo caso è il vero e proprio aspetto differente. La prima soluzione consente a tutti di poter avere 30 giga in 4G per navigare sul web a 6,90 € al mese per sempre, mentre la seconda aumenta nettamente l’asticella. Ci sono infatti al suo interno 150 giga, per un prezzo di 8,90 € al mese per sempre.