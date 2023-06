Samsung Galaxy S24 sarà la nuova serie top di gamma dell’azienda sudcoreana per il 2024, sebbene il Galaxy S23 sia effettivamente presente sul mercato da qualche mese, già molti utenti stanno volando nel prossimo anno, cercando di ipotizzare come potranno essere i futuri modelli.

Le indiscrezioni ed i rumors sono ridotti al minimo, è importante sottolinearlo, proprio perché è trascorso pochissimo tempo dal lancio della generazione corrente, ma qualcosa è possibile immaginare. La prima cosa di cui siamo quasi certi, è la presenza di più varianti, sicuramente il Galaxy S24 base ed il Galaxy S24 Ultra; ultimamente si sta discutendo molto dell’eventualità dell’abbandono del Galaxy S24+, anche se non abbiamo ricevuto conferme in tal senso.

Samsung Galaxy S24: come potrebbe essere il nuovo smartphone

L’altro punto su cui siamo particolarmente certi riguarda il processore, molto probabilmente sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo top assoluto, un SoC che prometterà prestazioni nuovamente da primo della classe.

Molte più novità dovrebbero essere riservate al comparto fotografico, dove dovrebbe venire introdotto un sensore da 200 megapixel, identico a quello presente sui modelli dell’anno corrente, ma con la presenza di base di uno zoom ottico 5X, il che renderebbe l’utilizzo quotidiano sicuramente più versatile.

Altre notizie, almeno al giorno d’oggi, non ne abbiamo praticamente, i prezzi si pensa potrebbero essere in linea con quelli visti nel 2023, ma come vi scrivevamo in apertura, è ancora troppo presto per fare una stima effettiva. Nel momento in cui avremo novità, sarete i primi a saperlo.