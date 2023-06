Meta, la società madre di Facebook, ha annunciato l’intenzione di includere capacità di AI generativa in servizi popolari come Instagram, WhatsApp e Messenger. Durante una riunione di tutti i dipendenti, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha rivelato lo sviluppo di una serie di tecnologie di IA, tra cui chatbot di IA per Messenger e WhatsApp, adesivi di IA e capacità di editing delle immagini per le Instagram Stories. Inoltre, l’azienda sta lavorando a iniziative interne come un assistente di produttività AI e un’interfaccia sperimentale per interagire con gli agenti AI, guidata dall’enorme modello linguistico LLaMA di Meta.

Axios ha raccontato la storia degli sforzi di Meta nel campo dell’IA generativa, che ha attirato molta attenzione. Nel corso dell’intervento è stato illustrato l’impegno di Meta nell’espandere la tecnologia dell’IA in diverse aree, nonché le previsioni dell’azienda sul settore.

Meta sta per introdurre nuovi strumenti

Meta ha anche annunciato l’intenzione di organizzare un hackathon interno sull’IA a luglio, con particolare attenzione all’IA generativa. I risultati dell’hackathon potrebbero essere resi accessibili ai clienti di Meta, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda a integrare gli sviluppi dell’AI nei propri prodotti.

Questa dichiarazione segue i commenti di Zuckerberg durante i risultati del primo trimestre di Meta, in cui ha affermato l’intenzione dell’azienda di studiare metodi per integrare l’IA nei prodotti utilizzati da miliardi di persone in tutto il mondo. Inizialmente, l’amministratore delegato aveva accennato al miglioramento delle “esperienze di chat” su WhatsApp e Messenger, oltre a offrire capacità grafiche creative per i post di Facebook e Instagram. L’incontro più recente ha visto gli interventi di Zuckerberg e di Ahmad Al-Dahle, vicepresidente di Meta per l’IA generativa.

I chatbot AI, noti anche come “agenti AI”, dimostrano come questa tecnologia possa consentire un’interazione significativa tra uomo e macchina. Il mercato consumer dei chatbot AI è cresciuto in modo significativo, con applicazioni popolari come Character che hanno guadagnato milioni di installazioni in un breve periodo di tempo. Meta intende distribuire i suoi agenti di intelligenza artificiale prima di tutto su Messenger e WhatsApp, ma Zuckerberg ha detto che gli obiettivi più grandi dell’azienda includono l’incorporazione di una tecnologia simile in altre applicazioni e, forse, in futuro, in occhiali intelligenti. Gli utenti potrebbero connettersi con gli agenti AI tramite gli occhiali intelligenti utilizzando i comandi vocali, immaginando situazioni in cui i passeggeri cercano consigli durante le soste o partecipano a discussioni personalizzate in base ai loro gusti.

Meta ha anche annunciato l’intenzione di utilizzare l’intelligenza artificiale per l’editing delle immagini nelle Storie di Instagram. Gli utenti potranno modificare le loro immagini interagendo con un messaggio di testo, sfruttando il crescente interesse dei consumatori per gli editor di immagini basati sull’intelligenza artificiale. Lensa AI e Wonder, che forniscono modifiche alle immagini guidate dall’intelligenza artificiale, hanno acquisito popolarità negli app store.