Netflix limita la condivisione delle password, ecco cosa significa

La recente decisione di Netflix di vietare la condivisione delle password in Italia ha generato preoccupazioni su come i clienti possano continuare a utilizzare gli account condivisi senza infrangere le nuove norme. Il gigante dello streaming ha dichiarato in precedenza l’intenzione di modificare le proprie norme e ora ha implementato modifiche simili anche in Italia. Gli abbonamenti a Netflix possono ora essere condivisi solo all’interno dello stesso nucleo familiare, ma cosa comporta precisamente e ci sono delle eccezioni?

Gli utenti potrebbero ricevere un’e-mail da Netflix con i dettagli delle nuove regole, poiché l’azienda ha già accennato al cambiamento e ha implementato restrizioni simili in altri Paesi prima di applicarle in Italia. La condivisione delle password e la creazione di identità multiple erano inizialmente pensate per consentire l’utilizzo in famiglia. Tuttavia, con il passare del tempo, questo approccio ha portato molti utenti a usufruire di account condivisi senza dover pagare per la propria iscrizione. Per risolvere questo problema, Netflix ha scelto di limitare la condivisione delle password, tranne che tra i membri dello stesso nucleo familiare. L’azienda applicherà questa limitazione monitorando l’indirizzo IP collegato all’account.

Netflix, ecco cosa fare con la condivisione password

Mentre in altri Paesi sono già in vigore da alcuni mesi limiti simili, Netflix ha ora implementato le stesse restrizioni in Italia. La condivisione di un account è ora consentita solo all’interno dello stesso nucleo familiare, che comprende coloro che vivono sotto lo stesso tetto e utilizzano lo stesso indirizzo IP per accedere ai contenuti di Netflix tramite Wi-Fi. In una nota informativa Netflix afferma: “L’account Netflix è destinato a un solo nucleo familiare, cioè a te e a chi vive con te”. Tutti i membri della famiglia possono guardare Netflix ovunque vogliano (a casa, in viaggio, in vacanza) e sono disponibili nuovi strumenti come Trasferimento del profilo e Gestione dell’accesso e dei dispositivi“.

Per ridurre al minimo i ritardi nell’esperienza Netflix, i clienti devono comprendere e seguire queste regole modificate. Netflix spera di garantire che i consumatori facciano la loro parte e che il modello di abbonamento rimanga valido, limitando la condivisione delle password allo stesso nucleo familiare. Queste misure rappresentano il tentativo del settore di preservare i propri contenuti e di garantire la propria redditività a lungo termine in un contesto di streaming in continua evoluzione.