Notebook HP 15S scontato su Amazon

Il colosso di Seattle Amazon offre tutti i giorni moltissime offerte anche su prodotti tecnologici. Oggi vogliamo segnalarvi il Notebook HP 15S in offerta, scontato di 50 euro.

Si tratta di un computer che sta al di sotto degli 800 euro, con grandi capacità e di cui sicuramente non vi pentirete. Scopriamo insieme i dettagli.

Notebook HP 15S in offerta su Amazon

Il Notebook è dotato di uno schermo da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, IPS, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC. Monta un processore Intel Core i7 1255U raggiunge una velocità fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread.

Inoltre è dotato di 16GB DDR4 di Ram da 3200Mhz integrata e non espandibile (2 x 8GB); per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB. Il produttore garantisce una durata fino a 7ore 30 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni; grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

Il sistema operativo pre installato è Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. Infine, il colore è il classico argento con tastiera in plastica riciclata post-consumo e potenzialmente destinata agli oceani. Non mancano HDMI 1.4b, USB Type-C, Lettore di Impronte e SD, Peso 1.69 kg, Spessore 1,79 cm. Disponibile su Amazon al prezzo di 749.99 euro.