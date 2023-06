Truffe sui Social Media, imparare a difendersi

Le truffe online, ad oggi, rappresentano un rischio molto frequente e reale dal quale bisogna sapersi difendere.

I social media, infatti, sono diventati un terreno molto fertile per i truffatori di tutto il mondo.

Giorno dopo giorno milioni di persone si connettono a internet, sui social media quali: Facebook, Instagram, telegram e così via.

Quotidianamente abbiamo a che fare con una pluralità di dati e di informazioni provenienti da fonti differenti di cui non sempre si conosce la veridicità o il livello di affidabilità.

È proprio in questo contesto che bisogna fare particolare attenzione alla minaccia delle truffe sui SocialMedia.

Truffe sui social, come evitarle

Al fine di limitare il rischio di essere truffati di seguito riportiamo alcuni consigli utili da seguire, vi consentiranno di riconoscere in maniera piuttosto semplice e veloce i numerosi e possibili tentativi di truffa on-line:

Attenzione alla grammatica scorretta;



La maggior parte dei truffatori, sono infatti persone con un livello di istruzione molto basso o stranieri, che quindi conoscono poco la nostra lingua, è importante dunque fare attenzione ai messaggi e alle comunicazioni che riceviamo ogni giorno con particolare riferimento alla grammatica.

Dubitare dei nuovi profili social;



Stiamo parlando di quei profili che sono stati creati da pochissimo, che presentano un esiguo numero di followers, e che non abbiano posto condivisi o interazioni.

Nella maggior parte dei casi si tratta di profili social falsi.

Evitare i messaggi collegati ad un link;



Nel caso in cui dovessimo ricevere un messaggio inatteso da parte di un mittente sconosciuto, si consiglia di non cliccare mai su eventuali link collegati, il più delle volte si tratta di link virus che possono rubare i nostri dati sensibili e influire sulla nostra sicurezza online;

Il cosiddetto “troppo bello per essere vero”;



È importante sapere che nella maggior parte dei casi in cui ci troviamo di fronte ad un’offerta che sembra troppo bella per essere vera e perché in realtà non lo è, questo infatti sono tra le truffe più comuni diffuse sui SocialMedia;

Richiesta di informazioni personali dettagliate;



Dubitare di tutte quelle piattaforme o di quegli utenti che fin dall’inizio e richiedono di fornire loro una grande quantità di informazioni strettamente personali

Oltre ai consigli su come imparare a riconoscere i possibili tentativi di truffe via SocialMedia di seguito riportiamo anche qualche iniziativa preventiva da attuare per tutelare ancora di più la nostra sicurezza online.