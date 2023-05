La Postepay è certamente la migliore carta di credito ricaricabile, almeno stando a quelle che sono le preferenze degli italiani. Già milioni di utenti, infatti, hanno scelto la carta messa a disposizione da Poste Italiane per le operazioni quotidiane di acquisti. La Postepay garantisce un vantaggio unico: in aggiunta alla sua semplicità d’uso, infatti, la carta assicura la la possibilità di effettuare acquisti tanto nei negozi virtuali online tanto nei punti vendita presenti sul suolo nazionale.

Postepay, continuano i tentativi di phishing

Al netto dei benefici, però, gli utenti devono fare attenzione anche ai possibili rischi. Ad esempio, il phishing è ancora messa in atto da numerosi hacker sul web. I malintenzionati, fingendosi tecnici di Poste Italiane, inviano agli utenti mail ed SMS sponsorizzando eventuali accrediti sulla carte.

I lettori di queste mail, allettati dalla notizia, sono quindi indirizzati a cliccare su uno dei link in allegato a queste comunicazioni, ricevute via mail o via SMS. E’ necessario un solo click su uno di questi link in allegato per esporsi ad una serie di rilevanti problemi. L’obiettivo principale degli hacker che si nascondono dietro queste mail è l’accesso ai dati riservati degli utenti, con un’attenzione particolare alle credenziali home banking di Poste Italiane.

In questo caso, la minaccia per i risparmi sulla carta sarebbe pressoché certa ed inesorabile. In pochi minuti, infatti, gli hacker potrebbero rubare anche gran parte dei fondi sulla carta di credito ricaricabile senza il consenso del titolare. Non sono mancate, in tal senso, le denunce nelle ultime settimane da parte dei titolari della carta ricaricabile.