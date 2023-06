Vodafone, tornano le Silver fino a 200GB che distruggono TIM

Diversi gestori sono stati in grado negli ultimi tempi di riuscire a battere quelli più blasonati. Il merito è stato di offerte mai viste prima che con pochi euro al mese si sono concesse al pubblico, il quale non ha dovuto rinunciare alla bontà dei contenuti numerosi.

Questi infatti sono stati presenti sempre, soprattutto nel caso dei gestori virtuali. Per combattere questa nuova realtà che sembra essere ormai più che affermata, i provider più famosi come Vodafone hanno scelto di ripristinare alcune offerte del passato. Queste, che sono pian piano diventate consuete per il pubblico, hanno mostrato prezzi totalmente nuovi e contenuti che definire larghi di maniche sarebbe poco.

Vodafone propone due offerte molto simili ma che hanno costi diversi, ecco quali sono

La prima soluzione che il mondo Vodafone propone per battere la concorrenza di gestori visuali è la celebre Silver. Questa, che almeno per il momento è dedicata a tutti coloro che provengono da Iliad e da alcuni provider virtuali selezionati, consente di avere tutto per 7,99 € al mese. Al suo interno ci sono 150 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti.

Segue poi l’altra soluzione, la quale fa sempre parte della gamma Silver. Quest’ultima consente di avere 200 giga in 4G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo resta bloccato per 24 mesi a 9,99 €. Ricordiamo che per avere questo costo mensile, bisogna pagare con il metodo Smart Pay in entrambi i casi. Per ricevere queste due offerte dovrete solo essere fortunati: dovrete infatti ricevere un contatto diretto da Vodafone.