Vodafone vuole continuare ad essere uno dei migliori operatori telefonici del nostro paese, mettendo a disposizione degli utenti una promozione più unica che rara, rappresentante la perfetta occasione per accedere a contenuti di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Coloro che al giorno d’oggi si vogliono avvicinare ad una delle migliori promozioni di Vodafone, devono comunque sapere che la richiesta di attivazione deve sempre essere presentata in via esclusiva nei negozi fisici, in quanto in genere non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale. In parallelo, la portabilità del numero telefonico originario è sempre obbligatoria.

Vodafone, tantissime offerte dai prezzi inediti

Vodafone nasconde al pubblico una delle migliori promozioni tra quelle in circolazione, stiamo parlando della Vodafone Special, idea perfetta per gli utenti in uscita da Iliad e MVNO (che vogliono effettuare portabilità), dato il suo prezzo finale di soli 7,99 euro in versione Smart pay, ovvero con pagamento diretto tramite il conto corrente o la carta di credito.

Il bundle messo a disposizione dall’azienda è comunque uno dei migliori, poiché a tutti gli effetti gli utenti possono godere di ben 150 giga di internet in 5G (solo per il primo anno a titolo gratuito), passando anche per tutto illimitato (SMS e minuti) utilizzabile verso qualsiasi numero di telefono in Italia. La promozione, come vi avevamo anticipato, può essere attivata, al netto delle suddette limitazioni, solamente nei negozi fisici in Italia.