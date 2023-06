Samsung Galaxy Z Flip 4 scontato quasi del 50% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Samsung più unico che raro. Parliamo del pieghevole di nuova generazione, il Galaxy Z Flip4 5G che, a distanza di pochissimi mesi dal suo debutto, si trova al suo minimo storico sulla Amazon.

Il dispositivo è ricco di caratteristiche interessanti che vedremo subito, ma ciò che vogliamo sottolineare adesso è che costa pochissimo e in confezione troverete anche il caricatore rapido da 25W in omaggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 4 al minimo storico su Amazon

Lo smartphone in questione è un prodotto di punta pieghevole di piccole dimensioni che, una volta aperto, mostra uno schermo da 6,7 pollici LTPO con refresh rate da 120 Hz, perfetto per la visione dei contenuti. Il processore interno è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM da 8 GB e da storage da 128 GB non espandibile.

La batteria dura un giorno intero e si ricarica con la fast charge da 25W. Rispetto al modello precedente sono rimaste invariate le specifiche tecniche con un sensore da 12 megapixel f/1.8 stabilizzato otticamente e un grandangolare sempre da 12 megapixel con apertura f/2.2. Aggiornata la fotocamera principale, che sorprende per luminosità, contrasto, qualità cromatica. Invariate la ultra wide e la camera frontale da 10 megapixel.

Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip 4 è disponibile in quattro tonalità: Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue. In questo caso, il colore proposto in offerta è Blue e Pink Gold. Tenetevi forte, il prezzo è di soli 679 euro invece di 1.149 euro, scontato del 41%. Seguite il link per maggiori dettagli.