WhatsApp al centro dell’inchiesta ufficiale della Gran Bretagna su come il paese ha gestito la pandemia di COVID-19.

Migliaia di messaggi scambiati durante la pandemia tra l’allora primo ministro Boris Johnson tra ministri, assistenti e funzionari del governo costituiscono prove chiave per l’indagine presieduta dal giudice in pensione Heather Hallett.

Il governo conservatore, ora guidato dal primo ministro Rishi Sunak, vuole poter modificare i messaggi prima di consegnarli, dicendo che alcuni sono personali e irrilevanti per l’inchiesta. Ha intentato una causa legale contro l’ordine di Hallett di consegnare i messaggi non oscurati.

Più di 200.000 persone sono morte in Gran Bretagna dopo essere risultate positive al COVID-19, uno dei tributi più alti in Europa, e le decisioni del governo di Johnson sono state dibattute all’infinito. Johnson ha accettato alla fine del 2021 di tenere un’indagine dopo le pressioni delle famiglie in lutto.

Ecco cosa è successo

L’inchiesta di Hallett dovrebbe esaminare la preparazione del Regno Unito alla pandemia, come ha risposto il governo e se il “livello di perdita fosse inevitabile o se le cose avrebbero potuto essere fatte meglio“.

Le udienze pubbliche inizieranno il 13 giugno e dureranno fino al 2026, e l’ex primo ministro e una serie di alti funzionari dovranno testimoniare.

Il servizio di messaggistica di proprietà di Meta è diventato uno strumento di comunicazione preferito tra i funzionari del governo del Regno Unito e i giornalisti che li coprono. È facile da usare sia per le chat individuali che di gruppo e la sua crittografia end-to-end offre agli utenti un senso di sicurezza che i messaggi saranno privati.