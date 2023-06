La reazione degli utenti Netflix alla scelta del colosso di bloccare la condivisione degli account era prevedibile. Le cancellazioni stanno aumentando e la piattaforma potrebbe essere nuovamente protagonista di un drastico calo degli iscritti. Alcuni utenti affezionati alla piattaforma di streaming potrebbero però aver trovato una soluzione alternativa pur di non rinunciare al loro abbonamento. Come riportato da Wired, un esperto ha affermato che sta crescendo notevolmente la vendita illegale di account Netflix nel dark web.

Netflix: abbonamenti Premium a un costo di soli 2 euro venduti illegalmente!

L’azienda di sicurezza informatica, Check Point Software, ha dichiarato di aver notato un incremento non indifferente del numero di canali Telegram dedicati alla vendita illegale di account Netflix. Alcuni malfattori, dopo aver truffato gli iscritti regolamento al servizio di streaming, mettono in vendita le credenziali a un prezzo stracciato così da consentire a tutti coloro che hanno rinunciato all’account, dopo le nuove misure intraprese dal colosso, di ottenere nuovamente l’accesso.

Il costo di un singolo account ammonta in alcuni casi a poco più di 2,00 euro e ciò potrebbe allettare gli appassionati ma è bene tenere a mente che si tratta di una pratica illegale e che non garantisce l’accesso alla piattaforma. Spesso, infatti, dopo aver acquistato le credenziali l’accesso risulta impossibile e in altri casi pur riuscendo ad accedere si è soggetti al blocco dell’account in tempi brevissimi.

Il consiglio, quindi, è quello di diffidare sempre dalle offerte fin troppo convenienti e di proteggere le credenziali dei propri account seguendo pochi e semplici accorgimenti anti-truffa.