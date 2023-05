Oltre a Samsung, anche il noto produttore Motorola propone ogni anno uno smartphone dotato di un pennino. Uno degli ultimi arrivato di questa azienda, in particolare, è il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G in versione 2023. Questo device si contraddistingue per essere uno dei primi ad avere a bordo il nuovo processore di fascia media di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 6 Gen 1.

Motorola annuncia il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G 2023 con Snapdragon 6 Gen 1

Il produttore Motorola ha da poco annunciato ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone dotato di pennino. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Motorola Moto G Stylus 5G 2023 e si distingue dagli altri device di questa fascia per il suo processore.

Questo nuovo modello è infatti uno dei primi a poter vantare la presenza del nuovo soc Snapdragon 6 Gen 1. Immancabile per questo device è poi la presenza del pennino di Motorola. Con questo si potranno svolgere diverse funzioni. Il display è invece un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il comparto fotografico include un sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore grandangolare da 8 MP. Lo smartphone può inoltre contare su una batteria molto capiente di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 20W. Lo smartphone dispone anche del jack audio da 3.5 mm per le cuffie e, in caso di necessità, è anche presente uno slot per espandere la memoria con scheda microSD.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone Motorola Moto G Stylus 5G 2023 sarà disponibile all’acquisto inizialmente negli USA ad un prezzo al cambio di circa 371 euro.