Canone Rai è GRATIS, utenti esultano per la SORPRESA di Giugno 2023

Il canone Rai può non essere pagato legalmente dagli utenti, una sorpresa veramente incredibile che rende felicissimi i consumatori che da tempo stavano indubbiamente aspettando di non dover versare una delle tasse più odiate e discusse degli ultimi tempi.

L’imposta, nel caso non la conosciate in maniera approfondita, corrisponde esattamente ad una tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva, in altre parole la devono versare gli utenti che dimostrano di essere in possesso di un televisore, all’interno dell’abitazione di cui sono proprietari. Il costo fisso è di circa 90 euro, ed oggi viene suddiviso in 10 rate fisse mensili, addebitate in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica.

Canone Rai, la tassa è completamente gratis

Dovete sapere, che affinché venga effettivamente richiesto il pagamento della tassa, l’utente finale deve essere in possesso di un televisore. Di base lo Stato non è a conoscenza di tale informazione, e di conseguenza presume che il consumatore rispetti la condizione, andando di conseguenza ad applicare in automatico l’imposta. Se così non fosse, avete pieno diritto a richiedere la totale esenzione dal pagamento, semplicemente compilando una autodichiarazione presente direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Prestate particolare attenzione alle date di scadenza, infatti per richiedere l’esenzione per l’intero anno, è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 31 gennaio, altrimenti entro il 30 giugno per ottenere l’esenzione per i successivi 6 mesi (non è possibile avere rimborsi o altro tipo di crediti).