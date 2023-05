Canone Rai, una SORPRESA incredibile vi farà impazzire

Una sorpresa inattesa attende gli utenti di tutta Italia, il canone Rai è una tassa che può essere facilmente evitata, infatti di base si potrebbe anche non pagare, a patto che si rispetti una condizione assolutamente necessaria, affinché sia a tutti gli effetti possibile raggiungere tale risultato.

La tassa venne introdotta ufficialmente nel 1976, con l’unico obiettivo di finanziare la TV di Stato, di base deve essere versata da tutti i consumatori, che dispongono di un apparecchio televisivo all’interno della propria abitazione. Il costo attuale è di circa 90 euro, da versare direttamente tramite le bollette dell’energia elettrica, con pagamento a rate fisse mensili, senza interessi.

Canone Rai, una notizia davvero inaspettata

La sorpresa che stavamo aspettando riguarda proprio la possibilità di richiedere l’esenzione legale dal pagamento della tassa, dovete sapere che di base tutti i consumatori possono farlo, a patto che non abbiano in casa un televisore. Se doveste rispettare tale condizione, potete tranquillamente compilare l’autodichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per poi presentarla entro il 31 gennaio per richiedere il non pagamento dell’imposta per tutto l’anno di riferimento (per i 6 mesi invece dovete presentarla entro il 30 giugno). Attenzione a non dichiarare il falso, rischiate sanzioni amministrative molto pesanti.

Se invece siete over75 ed avete un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, anche se avete in casa un televisore, potete ugualmente richiedere l’esenzione, in questo caso compilando un modulo completamente differente, ma rispettando le medesime date indicate nei paragrafi precedenti.