Auto GPL, in Italia questi sono i modelli più gettonati

L’aumento dei prezzi del carburante e l’attuale crisi energetica hanno portato a un incremento significativo delle vendite di auto GPL in Italia. Nei primi tre mesi del 2023, le vendite sono aumentate del 44% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una quota di mercato del 10%. Ciò vale a dire che una vettura su dieci nel nostro Paese è alimentata a gas petrolio liquefatto (GPL), un carburante che costa in media il 55% in meno rispetto a benzina e gasolio. Ma quali sono i modelli più ricercati?

Auto GPL: ecco l’elenco dei modelli più richiesti

Le auto GPL sono particolarmente popolari tra i veicoli di piccole e medie dimensioni, con prezzi di vendita che spesso si aggirano intorno ai 20.000 euro. Tra i modelli più venduti, il marchio Dacia si distingue, offrendo l’opzione GPL su tutti i suoi modelli (Sandero, Duster e Jogger), ad eccezione della Spring 100% elettrica. Altri modelli popolari includono la Renault Clio, il SUV Renault Captur, i veicoli DR Automobiles basati su Chery e la Lancia Ypsilon. Qui di seguito troverete la classifica completa delle auto GPL più vendute in Italia nei primi quattro mesi del 2023.

Dacia Sandero: 11.463 immatricolazioni Dacia Duster: 7.384 immatricolazioni Renault Captur: 5.319 immatricolazioni Renault Clio: 3.946 immatricolazioni DR 5.0: 3.357 immatricolazioni DR 4.0: 3.154 immatricolazioni Dacia Jogger: 2.457 immatricolazioni DR 6.0: 1.531 immatricolazioni Lancia Ypsilon: 1.370 immatricolazioni Evo 3: 1.178 immatricolazioni

In totale, tra gennaio e aprile 2023, sono state immatricolate 50.170 vetture GPL, rispetto alle 37.815 unità dello stesso periodo del 2022. Questi dati evidenziano ancora l’interesse crescente degli automobilisti italiani per le auto GPL, una tendenza che sembra destinata a continuare nel prossimo futuro.