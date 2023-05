4G, la falla che potrebbe rubarvi tutti i dati sensibili

Il 4G è ancora oggi una delle connessioni più utilizzate in Italia, sia perché gli operatori hanno deciso di disattivare le antenne 3G, ma anche per il semplice fatto che la connettività 5G non si è ancora diffusa quanto effettivamente avremmo sperato, portando così l’utente a restare connesso periodicamente a 4G e 4G+.

Da diversi anni è presente una falla 4G potenzialmente molto pericolosa, che potrebbe rubare letteralmente i dati sensibili degli utenti, un “bug” segnalato più volte, ma a cui non è stato ancora possibile porre rimedio. Gli operatori hanno fatto di tutto per risolverlo, è importante segnalarlo, ma nonostante tutto una soluzione non è ancora stata trovata. L’utente deve prestare attenzione ad eventuali anomalie riscontrate sul proprio smartphone, ad esempio la presenza di banner pubblicitari o simili, tutti segnali che dovrebbero farvi pensare e temere che qualcosa non possa andare per il verso giusto.

4G, la falla è pericolosa e reale, fate attenzione

Al netto di tutte le considerazioni appena espresse, è bene sapere che per far fruttare l’effettiva falla segnalata, i malviventi devono disporre di strumenti molto costosi, ed effettivamente prendere di mira la propria vittima, recandosi nelle vicinanze del suo smartphone. Questo perchè lo sfruttamento consiste nella creazione di una antenna fittizia, che fungerebbe da ponte verso l’antenna reale, alla quale lo smartphone andrebbe a collegarsi, ma che allo stesso tempo fornirebbe l’accesso diretto a tutte le informazioni e dati sensibili.