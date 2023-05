MediaWorld è FOLLE, regala smartphone Samsung e iPhone all'80%

Ottimo volantino da mille e una notte vi attende oggi da MediaWorld, gli utenti sono davvero liberi di accedere ad una delle migliori serie di sconti, con prezzi fortemente più bassi del normale, e la possibilità di ridurre la spesa finale sia in negozio che direttamente online sul sito.

L’accessibilità è davvero estrema da Mediaworld, ciò sta a significare che gli stessi acquisti possono essere completati, senza differenze sostanziali nel prezzo di vendita, ovunque si voglia, godendo anche della consegna a domicilio, anche se in alcune occasioni potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo sovrapprezzo (appunto per le spese di spedizione).

MediaWorld, quali sono i prodotti in promozione

La campagna promozionale di Mediaworld, intitolata Mega Sconti, vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di utenti in Italia, pronti a tutto pur di convincersi all’acquisto di prodotti di alto livello. Fino al 31 maggio sarà infatti possibile accedere ad una buona porzione di smartphone di fascia media, in genere in vendita entro i 500 euro, tra cui scegliere Honor 70, Xiaomi 12 Lite, Motorola Moto G32, Galaxy A33 o anche Galaxy A34.

Volendo invece puntare più in alto, la scelta può indubbiamente ricadere su un ottimo Samsung Galaxy S23, un top assoluto, anche nel prezzo finale di vendita, poiché oggi la variante da 128GB, costa solamente 883 euro. Per godere di una visione d’insieme di ciò che a tutti gli effetti vi attende da Mediaworld nel periodo, potete comunque decidere di aprire subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.