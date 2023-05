WhatsApp e le funzioni SHOCK che nessuno conosce, sono segrete

Proprio come WhatsApp da sempre insegna, le varie funzionalità vanno utilizzate per avere il massimo dalla propria applicazione. Esattamente per questo motivo sono nate delle nuove feature negli ultimi tempi che sono state implementate con i nuovi aggiornamenti. Bisogna però tenere conto anche di alcune funzionalità che possono essere esterne al mondo di WhatsApp, come ad esempio quella in riferimento ad applicazioni di terze parti.

Ce ne sono ben tre che gli utenti stanno utilizzando da qualche tempo, con risultati peraltro eccezionali. Secondo quanto riportato, si tratta di opportunità che non prevedono un pagamento e soprattutto che non sono fuori legge.

Su WhatsApp ci sono tantissime funzionalità ma queste tre non potete lasciarvele scappare, bisogna scaricare app di terze parti

La prima in assoluto è rappresentata dall’applicazione che tutti conoscono con il nome di Unseen. Scaricando questa soluzione gratuita agli utenti di WhatsApp potranno praticamente essere invisibili in ogni momento della giornata. Il tutto funziona semplicemente scaricando l’applicazione dal web e impostando il proprio account WhatsApp al suo interno. In questo modo potrete ricevere lì tutti i messaggi in arrivo. Potete leggerli senza risultare online e senza aggiornare il vostro ultimo accesso.

Segue poi la soluzione perfetta per il recupero dei messaggi, quelli cancellati prima che poteste avere la possibilità di leggerli. WAMR è la piattaforma perfetta per questo, in grado di raccogliere le notifiche in arrivo e soprattutto di registrare il loro contenuto.

Infine ecco Whats Tracker, utile per conoscere in ogni momento quando gli utenti da voi monitorati scelgono di entrare o uscire da WhatsApp. Riceverete una notifica ogni volta che verrà fatto uno di questi due movimenti.