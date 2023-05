Whatsapp, questa nuova funzione ci eviterà molti problemi

Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, ha annunciato su Facebook una nuova funzione di WhatsApp molto attesa: la possibilità di modificare i messaggi inviati. Questa, che permette di correggere eventuali errori di battitura, ha un limite temporale: le modifiche possono essere apportate solo entro 15 minuti dall’invio del messaggio.

Whatsapp: come funziona la nuova funzione

I messaggi modificati saranno contrassegnati da un simbolo per distinguerli da quelli normali, rendendo evidente che il messaggio è stato modificato. Tuttavia, per poter utilizzare questa funzione, sarà necessario aggiornare l’applicazione, un aggiornamento che al momento non è ancora disponibile.

Un’altra caratteristica importante di questa funzione è che i messaggi possono essere modificati solo dal dispositivo da cui sono stati inviati. Questo è un tentativo di Meta di preservare il contenuto originale della conversazione, impedendo che eventuali modifiche alterino il significato dei messaggi scambiati tra gli utenti.

Questa novità arriva in un momento in cui Meta ha ricevuto una multa record di 1,2 miliardi di euro dall’Autorità garante della privacy dell’UE per aver violato le leggi sulla protezione dei dati dei cittadini europei. Meta è accusata di aver trasferito illegalmente i dati dei cittadini europei negli Stati Uniti, dove l’azienda ha i suoi server.

Oltre all’opzione di modifica dei messaggi, Zuckerberg ha annunciato la settimana scorsa una nuova funzione chiamata “Chat Lock”, che rende le chat private e protette da password. Questa funzione nasconde i messaggi in una cartella protetta da password e le notifiche non mostrano il mittente o il contenuto del messaggio, rendendo le conversazioni più private.