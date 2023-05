Terra e Luna, non li avete mai osservati da questo punto di vista

Nel marzo del 2015, una telecamera della NASA a bordo del satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) ha catturato una vista unica della Luna mentre si muoveva di fronte al lato soleggiato della Terra. Questo video offre una prospettiva rara del “lato oscuro” completamente illuminato della Luna, che non è mai visibile dalla Terra. DSCOVR, posizionato tra il Sole e la Terra, ha la missione principale di monitorare il vento solare in tempo reale per la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Terra e Luna: perché fino ad oggi non abbiamo potuto vederlo

Le immagini della Terra “a colori naturali” di EPIC, una delle telecamere a bordo di DSCOVR, sono generate combinando tre esposizioni monocromatiche separate scattate dalla fotocamera in rapida successione. EPIC prende una serie di immagini utilizzando diversi filtri spettrali a banda stretta dall’ultravioletto al vicino infrarosso. Le immagini dei canali rosso, verde e blu sono utilizzate in queste immagini a colori.

Il video è stato ottenuto utilizzando algoritmi di interpolazione su sette fotografie scattate dalla sonda DSCOVR che mostrano la sequenza. Questo ha permesso di ottenere un video fluido, che mostra la continuità del moto della Luna e della rotazione terrestre. Esso offre una prospettiva unica sul nostro sistema Terra-Luna, permettendoci di vedere la nostra casa da una prospettiva completamente nuova. Ci ricorda quanto siamo piccoli nel grande schema dell’universo e quanto sia importante prendersi cura del nostro pianeta.

