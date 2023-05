I clienti di Rabona Mobile stanno purtroppo continuando a subire problematiche con l’operatore di telefonia mobile. Infatti, ancora ad oggi, è per loro impossibile navigare in Internet o inviare SMS.

I problemi tecnici dell’operatore mobile si sono palesate ormai il 13 aprile e i clienti si sono ormai arresi al fatto che, probabilmente il gestore virtuale sta per abbandonarli definitivamente.

Molti vedono in questa situazione un qualcosa che è già capitato a Bip Mobile che, per via di una controversia con il suo enabler, ossia l’azienda che collega un MVNO con la rete di un altro gestore, ha sospeso all’improvviso e in via definitiva tutte le sue attività.

“A seguito del problema ben noto relativo alla normale fruizione dei servizi, confermiamo ancora una volta che stiamo lavorando alacremente al fine di riportare i servizi alla normalità“, è stata l’ultima comunicazione di Rabona Mobile.

Rabona Mobile ha abbandonato i suoi clienti? Come contattare il servizio clienti e annullare il rinnovo automatico

I problemi di rete purtroppo non sono stati ancora risolti. Quindi, l’unica cosa fattibile mè quella di contattare il servizio clienti di Rabona al 4000 o scrivere una mail a serivizioclienti@rabona.it.

L’operatore ha promesso che risponderà “ogni singola richiesta in coda” ma ammette al contempo che “visto il gran numero di chiamate l’attesa potrebbe protrarsi per diversi minuti“. In più, Rabona sconsiglia di chiedere assistenza su Facebook.

Se volete chiedere la disattivazione del rinnovo automatico dell’offerta attiva, spiega il gestore virtuale, “attraverso la MyArea del sito rabona.it e dall’App Rabona è possibile gestire la propria SIM compresa la disattivazione della promo in corso, ricordando che in qualsiasi momento si potrà scegliere di riattivarla. Inoltre, stiamo valutando la modalità con la quale rimborsare i clienti ai quali si è rinnovata automaticamente l’offerta attiva“.

Altrimenti, l’unica alternativa plausibile è quella di abbandonare Rabona Mobile e passare a un altro operatore.

Se avete richiesto la portabilità del numero, il gestore comunica che “visto che la capacità evasiva ha raggiunto il massimo della disponibilità, si è creata una coda per il corretto espletamento, pertanto si conferma che, sia il numero di telefono che il credito residuo disponibile sulla propria SIM non verranno persi, in quanto saranno trasferiti regolarmente come di consueto“. “Ci scusiamo di nuovo per l’inconveniente – conclude – e confermiamo fermamente che stiamo lavorando ininterrottamente“.