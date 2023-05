LycaMobile, attivate subito l'offerta ITALY Gold, è davvero OTTIMA

LycaMobile ha recentemente attivato una serie di offerte molto interessanti, con le quali cercare di convincere un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di una SIM ricaricabile, senza imporre vincoli di alcun tipo. In altre parole sono tutte promozioni accessibili da chiunque, senza differenze sulla provenienza territoriale.

La soluzione più bilanciata, per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, è senza dubbio Italy Gold, un’offerta che ha un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, a tempo indeterminato. L’attivazione, come anticipato, è possibile sul sito ufficiale, senza vincoli di provenienza o di durata temporale.

Per avere gratis le offerte Amazon, approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

LycaMobile, nuove offerte con tanti prezzi bassi

Considerando tutto quanto vi abbiamo indicato sopra, dovete comunque sapere che la promozione in oggetto permette di utilizzare fino a 150GB di traffico dati al mese (originariamente erano 50GB, ma fino al 31 maggio ne vengono regalati 100), con limitazione alla velocità massima (data la natura di MVNO). Di questi solamente 9,1GB possono essere utilizzati in roaming nell’Unione Europea, è importante ricordarlo.

Ad affiancare la navigazione trovano poi posto i classici minuti e SMS, completamente illimitati, che potranno essere utilizzati per contattare chiunque si desideri in Italia, senza costi aggiuntivi. La promozione può essere richiesta anche su nuova numerazione, non è quindi obbligatorio effettuare portabilità, senza differenze sul prezzo.

Nel caso foste interessati a varianti delle medesime offerte, segnaliamo la presenza anche di Italy Red a 14,99 euro, Italy White a 11,99 euro o la piccola della famiglia, la Italy Pink, disponibile a 6,99 euro.