Fastweb ha lanciato ufficialmente delle offerte per Casa e Casa Plus per le nuove attivazioni che hanno in sé una novità molto importante. A quanto pare, insieme alle Promo è stata anche lanciata l’assicurazione Assistenza Pet per cani e gatti.

Questa consiste nell’avere a propria disposizione un veterinario 24 ore su 24 con consegna a domicilio di farmaci e tanto altro di cui si potrebbe avere necessità per il nostro animale.

Già dall’aprile dello scorso anno, mediante l’attivazione delle suddette offerte, c’era la possibilità di avere in omaggio l’assicurazione di Quixa, valida anche per i professionisti per qualche incidente nella propria abitazione.

Fastweb, la nuova Polizza Assicurativa che protegge voi e i vostri amici pelosi

Inoltre, è importante specificare che, con Fastweb Casa, i nuovi clienti hanno la possibilità di scegliere solamente un’assicurazione tra Assistenza Casa e Assistenza Pet. Con Fastweb Casa, invece, sono incluse entrambe.

A partire da marzo per Fastweb casa e da aprile per Casa Plus, l’operatore ha aggiunto l’assicurazione alla sua offerta per cani e gatti. Inoltre, i nuovi clienti potranno scegliere anche se assicurare la propria casa o i propri animali. Con la versione Plus, invece, possono assicurare entrambe.

Come specificato nei regolamenti ufficiali, le promozioni per i nuovi clienti si possono ottenere tramite un’operazioni a premi dedicata dove è possibile decidere se partecipare oppure no. Questa regola vale sia per i nuovi che per i vecchi clienti fino al 31 maggio.

Invece, per quanto concerne gli utenti che hanno già attivata un’offerta differente da quelle in promozione, in tal caso per avere il premio sarà necessario fare un cambio di piano, andando a sottoscrivere una delle due offerte in promozione e aderendo all’iniziativa.

Per gli utenti che hanno già attivato un offerta diversa, sarà cambiare piano per avere il premio, sottoscrivendo una delle promozioni di cui prima. In entrambi i casi, è possibile partecipare solo se residenti o domiciliati su territorio italiano. Qui il link al sito ufficiale per ulteriori dettagli.