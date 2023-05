Realme Watch 3 in SUPER SCONTO solo oggi, prezzo bomba su Amazon

Le persone che stavano cercando un dispositivo di questo tipo potranno finalmente essere felici: realme Watch 3 è lo smartwtch più conveniente attualmente sul mercato. Amazon si è districata al meglio anche in questo caso nel settore e-commerce, proponendo una vera e propria bomba. Il celebre dispositivo che appartiene all’azienda con la crescita più rapida in Europa negli ultimi tempi, non manca in nessuna caratteristica.

realme è l’azienda che offre lo smartwatch meno costoso ma ugualmente performante: ecco in offerta su Amazon il nuovo Watch 4

Bisogna ricordare che questo dispositivo è in grado di fare davvero tutto. La grande particolarità sta nel parlare al telefono: l’algoritmo di cancellazione del rumore filtrerà infatti tutti i rumori di sottofondo in modo da consentire che la voce arrivi al proprio interlocutore nella qualità più chiara possibile.

Tutto è poi fattibile mediante un display ampio da 1,8″ che vanta sempre meno spazio per le cornici. È possibile puoi monitorare la propria frequenza cardiaca tutta la giornata così come l’ossigeno nel sangue. Anche i livelli di stress potranno essere calcolati da questo realme Watch 3.

Inoltre ci sono più di 110 modalità per lo sport, 100 quadranti da impostare e soprattutto una grande autonomia. Il prezzo oggi scende del 27% rispetto al solito, portando il nuovo realme Watch 3 a costare solo 50,99 € al pubblico Amazon. Ricordiamo che il prezzo precedente era di 69,99 €. Chiaramente potrete avere due anni di garanzia a disposizione ma anche 30 giorni per effettuare il reso. Per acquistarlo adesso dovete solo aggiungerlo al vostro carrello.