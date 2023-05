Apple ha rinnovato la partnership con Broadcom per la fornitura di componenti wireless, firmata a gennaio del 2020, che ha portato in questi tre anni e mezzo circa 15 miliardi di dollari alle casse del produttore statunitense.

Grazie alla nuova collaborazione, come affermato in una nota dalla società di Cupertino, Broadcom svilupperà “componenti di radiofrequenza 5G, compresi i filtri FBAR e altri componenti per la connettività wireless“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple rinnova la partnership con Broadcom

Secondo Apple, questa collaborazione permetterà a Broadcom di continuare a investire in progetti di automazione critici e a migliorare le competenze di tecnici e ingegneri. Questi investimenti fanno parte dell’impegno di Apple nel 2021 di investire 430 miliardi di dollari nell’economia statunitense in cinque anni. Oggi, come citato nella nota, Apple sta per raggiungere il suo obiettivo attraverso spese dirette con fornitori americani, investimenti in data center, spese in conto capitale negli Stati Uniti e altre spese domestiche.

Ecco la dichiarazione del CEO Tim Cook: “Siamo entusiasti di prendere impegni che sfruttano l’innovazione, la creatività e lo spirito imprenditoriale della produzione americana. Tutti i prodotti di Apple dipendono dalla tecnologia progettata e costruita qui negli Stati Uniti, e continueremo ad approfondire i nostri investimenti nell’economia statunitense perché abbiamo una fede incrollabile nel futuro dell’America“.

Infine, questo accordo confermerebbe l’ipotesi circolata nei mesi scorsi secondo cui Apple avrebbe congelato il suo progetto di creare un chip per la connettività WiFi e Bluetooth. Probabilmente, dunque, gli iPhone, iPad e altri dispositivi continueranno a integrare soluzioni di Broadcom.