Intelligenza Artificiale pericolosa come ARMI NUCLEARI, l'allarme del CEO di OpenAI

Alcune parole durante gli scorsi giorni sono state riferite dal fondatore di OpenAI, Sam Altman. L’azienda, la quale ha dato i natali all’intelligenza artificiale più famosa al momento che prende il nome di ChatGPT, tramite il suo numero uno ha lanciato una sorta di allarme riguardante proprio l’AI. Quest’ultima, nel momento in cui dovesse essere utilizzata nella maniera sbagliata, potrebbe essere estremamente pericolosa. Servirebbe quindi necessariamente una regolamentazione.

“OpenAI è stata fondata nella convinzione che l’intelligenza artificiale ha il potenziale per migliorare quasi ogni aspetto delle nostre vite, ma crea anche rischi seri sui quali dobbiamo lavorare per poterli controllare“.

Intelligenza artificiale: Sam Altman parla di regolamentazione per l’AI come per il settore nucleare

Altman ritiene che questo tipo di tecnologia possa essere considerato uno strumento, ma dovrebbe essere tenuto a bada e limitato dalla legge. A controllarlo dovrebbe essere un’agenzia internazionale in grado di fissare regole comuni per chiunque utilizzi l’intelligenza artificiale. In poche parole si tratterebbe di una situazione molto vicina a quanto fatto nel caso degli armamenti nucleari.

“Impatto sul lavoro? È molto difficile fare una previsione, ma penso che ci sarà più lavoro e che il lavoro di oggi sarà migliorato. Dobbiamo pensare che ChatGpt è uno strumento, non una creatura, e quindi può essere controllato. La paura dipende da dove andrà la tecnologia e se verrà usata in modo sbagliato“.

Il potere dell’intelligenza artificiale è davvero incredibile, visto che potrebbe cambiare la vita di tutti. Altman si è anche detto disposto a collaborare per regolamentare tutto:

“La pressione regolamentare dovrebbe essere su di noi, su Google, sui big del settore. Se questa tecnologia va male, può andare molto male. E noi vogliamo farci sentire su questo. Vogliamo lavorare con il governo per prevenire che ciò accada. Con l’avanzare di questa tecnologia, stiamo capendo che le persone hanno paura di come potrebbe cambiare il modo in cui viviamo. E lo siamo anche noi”.