Lidl si mostra ancora una volta piena di sconti nell’ultimo volantino lanciato appositamente per la fine di questo mese di maggio.

Certamente le offerte di questo nuovo volantino vi lasceranno di stucco, ma bisogna valutare anche tutto quello che c'è intorno. Oltre ai negozi fisici, sul web si affannano ogni giorno tantissimi store per ottenere la leadership assoluta, la quale resta sempre in mano alla stessa azienda. Avrete capito che si parla di Amazon, colosso senza precedenti che anche questa volta ha lanciato sconti eccezionali.

Lidl distrugge la concorrenza con un volantino senza precedenti: le promozioni riguardano svariate categorie

In basso ci sono tutte le offerte del mondo Lidl, le quali sono racchiuse all’interno del celebre catalogo che ogni mese arriva all’incirca due volte. Le offerte alimentari sono in prima linea, ma non possono passare in secondo luogo quelle promozioni delle ultime pagine. La planetaria da 5 litri è in offerta a 59 euro mentre la lampada insetticida costa addirittura 12,90 euro. Si tratta di prezzi che dureranno solo per poco tempo, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile.