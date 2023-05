Lidl ha in mente un importante regalo per i propri utenti, in occasione di questi giorni di metà Maggio, l’azienda ha deciso di scontare alcuni dei prodotti più interessanti, non solo alimentari o beni di prima necessità, ma anche vera e propria tecnologia, mettendoli a disposizione di tutti in ogni singolo negozio.

Spendere poco con Lidl è decisamente semplice, per raggiungere l’obiettivo prefissato non dovrete fare altro che recarvi quanto prima in un qualsiasi punto vendita, riuscendo così ad avere libero accesso ai prezzi bassi, senza differenze o vincoli di alcun tipo. In parallelo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono affiancati da garanzia di 24 mesi, che è perfetta per coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica.

Lidl, le occasioni di un volantino inedito ed esclusivo

Oggi da Lidl i prezzi sono letteralmente in caduta libera, le nuove offerte permettono ai singoli consumatori di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, ad esempio sull’acquisto di alcuni prodotti pensati principalmente per la casa, o meglio per il giardinaggio e l’outdoor.

Al netto di lettini, tavoli, sdraio e simili, la tecnologia presente nel volantino dell’azienda tedesca, è concentrata quasi integralmente sul tosaerba elettrico, il cui funzionamento è garantito dal collegamento ad una presa a muro in vendita a 99 euro, affiancato a sua volta dal decespugliatore a benzina, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 119 euro.

Entrambi i prodotti sono disponibili esclusivamente in negozio, con garanzia di 24 mesi e scorte purtroppo limitate.