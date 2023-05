Honor Magic5 Pro, nuovo top di gamma dell’azienda orientale, ha catturato l’attenzione anche di DXOMARK, azienda francese che valuta in maniera approfondita ed imparziale i dispositivi elettronici disponibili sul mercato, riuscendo a raggiungere le prime posizioni per quanto riguarda fotocamera e display, con punteggi di 152 e 151.

I test svolti da DXOMARK hanno dimostrato che lo smartphone riesce ad eccellere nella gestione del rumore visivo temporale, più precisamente con rapporto di rumore di luminanza del 36% e di cromaticità del 64%, con considerando una luminosità L=50, il suo punteggio è difatti di 1,0 (JND). Ciò si tramuta nella capacità del device di realizzare immagini di alta qualità e molto pulite (il punteggio sugli artefatti è stato di 77), con un rumore visivo ridotto al minimo, a prescindere dalla condizione di luce (con poca luce ha ottenuto un punteggio di 127)

L’eccellenza viene raggiunta da Honor Magic5 Pro anche nella stabilizzazione (ha ottenuto 108 punti nella valutazione con forti luci) e nella ripresa di soggetti in movimento, è stato infatti dimostrato che lo smartphone è stato in grado di mantenere un frame rate stabile a 30,4 – 30,8 fps, anche con scarsa luminosità, producendo video stabili, nitidi e dettagliati. Il tutto porta anche a tempi di esposizione e angoli di scatto impressionanti, sempre con filmati finali decisamente fluidi e ben bilanciati.

Honor Magic5 Pro – le prestazioni del display

Parlando invece del display, come anticipato Honor Magic5 Pro è riuscito a totalizzare 151 punti, questo grazie alle prestazioni eccellenti in tutte le specifiche: frequenza di sfarfallio a 1910Hz (ne è praticamente privo), il che porta ad una maggiore leggibilità e resa cromatica in tutte le condizioni, senza dimenticarsi di un touch fluido e rapido.

Gli elogi alla fotocamera sono stati estesi anche all’acquisizione di immagini in movimento, con punteggi molto alti nella distorsione, resa dei volti, ombreggiatura, frange di colore o sfarfallio. Ciò dimostra che lo smartphone è in grado di ridurre al minimo indispensabile le imperfezioni visive, con video sempre di alta qualità, ben bilanciati in termini di contrasto, esposizione, texture, effetto bokeh o anche rumore digitale.

In conclusione Honor Magic5 Pro è uno dei migliori cameraphone attualmente disponibili sul mercato, il che lo rende appetibile agli occhi degli utenti che vogliono estrapolare il meglio dal proprio dispositivo mobile.