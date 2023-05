I modelli Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus che verranno lanciati entro la fine dell’anno, secondo le ultime indiscrezioni, avranno una fotocamera migliore dei loro predecessori.

Infatti saranno dotati di un obiettivo da 48 megapixel per la fotocamera posteriore, secondo il noto analista Jeff Pu. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15 avrà una fotocamera migliore

Il leaker Jeff Pu, in una nota di ricerca ha affermato che l’obiettivo da 48 megapixel su iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzerà un nuovo sensore a tre strati in grado di catturare più luce per una migliore qualità dell’immagine. Tuttavia, sulla base dei recenti controlli della catena di approvvigionamento, Pu ritiene che questo tipo sensore stia probabilmente affrontando problemi di rendimento che potrebbero causare ritardi nella produzione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

I dispositivi dovrebbero comunque essere disponibili per il lancio a settembre, magari con scorte più limitate rispetto ai piani iniziali. Apple ha introdotto per la prima volta un obiettivo da 48 megapixel su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Questo obiettivo consente agli utenti di scattare foto ProRAW da 48 megapixel, che conservano più dettagli nel file immagine per una maggiore flessibilità di editing.

Ovviamente queste sono indiscrezioni lanciate dall’analista, potrebbero essere confermate nel momento del lancio oppure no. Non ci resta, a questo punto, che attendere e scoprire maggiori informazioni più avanti.