Il mondo di gioco di PUBG MOBILE, si espande ancora una volta grazie all’arrivo dell’update che porta il titolo alla versione 2.6. I giocatori si troveranno di fronte ad un cambiamento epocale, che permetterà loro di tornare indietro di milioni di anni.

Grazie all’aggiornamento Dinoground, i giocatori di PUBG MOBILE potranno giocare insieme ai possenti dinosauri. Sarà possibile cercare gli insediamenti situati a Erangel e Livik oltre che ottenere rifornimenti e ricompense esclusive.

Non mancherà l’iconico il Tyrannosaurus Rex. Il più temibile dei dinosauri apparirà in maniera casuale nella Fossil Keep dell’insediamento durante le partite. I giocatori potranno distruggere il cancello che lo blocca per cavalcarlo e scatenarlo contro tutti i nemici.

PUBG MOBILE si aggiorna alla versione 2.6 che introduce il nuovo evento Dinoground e tante altre novità pensate per far divertire i giocatori

Inoltre, in tutta Erangel appariranno casualmente delle Zone Primal e i giocatori si troveranno a dover fronteggiare temibili minacce. Saranno presenti Pterosauri e Velociraptor pronti ad attaccare ma che possono diventare anche fortissimi alleati da cavalcare e scatenare contro gli altri giocatori.

Entrare nelle Zone Primal permetterà anche di avere accesso ad una serie di minigiochi che offriranno ricompense esclusive ai giocatori più abili. La preistoria di Dinoground arriverà su PUBG MOBILE a partire dal 16 maggio e l’evento durerà fino al 18 giugno.

L’update 2.6, inoltre, introduce alcuni cambiamenti alla modalità World of Wonder. La modalità dedicata alla creazione si aggiorna con la possibilità di modifica le mappe oltre a poter personalizzare ulteriormente la progettazione delle modalità di gioco. Tra le novità c’è anche il nuovo template multiplayer platformer racing che consente di posizionare trappole nascoste.

Infine, il team di PUBG MOBILE annuncerà nel corso delle prossime settimane una nuova partnership. Questa volta, la collaborazione sarà con un prestigioso marchio di motociclette e arriveranno anche nuovi cosmetici da sbloccare nell’ambito della Stagione 12 di Cycle 4 e dell’Ace 1 del Royale Pass. Ricordiamo che il gioco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store.