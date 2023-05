DJI Matrice 350 RTK è il nuovo drone che ridefinisce gli standard per gli operatori di droni commerciali, uno strumento essenziale per salvare le vite umane, ridefinito per essere più sicuro, adattabile ed efficiente in molteplici ambiti.

L’autonomia raggiunge i 55 minuti, con una capacità di carico di 2,7kg, il tutto sfruttando la nuova trasmissione DJI Op3 Enterprise, che permette di godere di un feed live 1080 a 3 canali fino ad una distanza di 20km (4 antenne complessive, con scelta automatica delle 2 ottimali per la trasmissione). Per essere perfettamente utilizzabile anche in condizioni di maltempo, DJI Matrice 350 RTK ha certificazione IP55, e per facilitare la visione a 360 gradi delle aree (anche con scarsa luce), è stata integrata una FPV ed il sistema di sensori a 6 direzioni, per un volo tranquillo e sicuro con rilevamento fino a 30 metri di distanza.

DJI Matrice 350 RTK – le altre novità

Il bundle di vendita prevede il DJI Matrice 350 RTK ed il DJI RC Plus, un radiocomando con display da 7 pollici, opzione Dual Operator, ed una autonomia fino a 6 ore di utilizzo, anche con l’aggiunta della batteria esterna WB37. Lo stesso controller ha certificazione IP54, con utilizzi fino a 50 gradi di temperatura (e -20°C).

Tutto sarebbe inutile se l’autonomia non fosse sufficiente, per questo motivo è stata integrata la nuova batteria TB65, ricaricabile fino a 400 cicli con l’opzione doppia batteria. Anche la ricarica è personalizzabile, l’operatore potrà scegliere se caricarla fino al 50% (nel caso in cui non venga utilizzata per lungo tempo), oppure attivare l’opzione ready-to-fly, che la porta fino al 90% per essere utilizzata nell’immediata.

DJI Matrice 350 RTK è compatibile con uno o due stabilizzatori singoli verso il basso o uno verso l’alto, con interfaccia E-port; come vi dicevamo, la sua capacità di carico è di 2,7kg, con possibilità di trasportare contemporaneamente fino a 3 carichi utili. Sul mercato saranno disponibili varianti differenti, legate all’area di utilizzo: Zenmuse H20, H20N, P1 o L1.

Non mancano tutte le funzioni software caratteristiche dei droni della serie Enterprise, ed anche la possibilità di sfruttare l’ecosistema DJI SDK e API per una maggiore personalizzazione. Il drone è acquistabile da oggi direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, se interessati vi potete collegare direttamente al seguente link.