DJI Mavic 3 Pro disponibile sullo store ufficiale e nei negozi autorizzati

Il mondo dei droni è totalmente monopolizzato da un brand in particolare che recentemente ha mostrato al mondo la sua nuova creazione. Stiamo parlando dell’ultimo velivolo di casa DJI, quello che appartiene alla serie Mavic. Il nuovo DJI Mavic 3 Pro è arrivato ufficialmente mostrando caratteristiche incredibili sotto tutti i punti di vista.

Per tutti coloro che non ne erano a conoscenza, il nuovo drone è finalmente disponibile all’acquisto. Le spedizioni partiranno ufficialmente dal mese di maggio.

DJI Mavic 3 Pro: le configurazioni e i prezzi con cui arriva il nuovo velivolo dell’azienda

Potrete trovarlo sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori autorizzati, il tutto ad un prezzo consigliato al pubblico di 2119€ per quanto riguarda la configurazione con DJI RC incluso. Nel caso in cui doveste optare per la configurazione Fly More Combo, il prezzo aumenterà a 2829€. Tale scelta comprende al suo interno anche 2 batterie aggiuntive, la stazione di ricarica e il set di filtri ND per adattarsi a diversi scenari.

Ci sono poi le altre due configurazioni che superano rispettivamente i 3000 e i 4000€. La prima, che ha un costo di 3539€, vede all’interno della confezione un DJI RC Pro con schermo ad alta luminosità in full HD a 1080p, 2 batterie extra, stazione di ricarica e set di filtri ND.

La seconda configurazione delle due più costose, quella che costa 4649€, comprende invece il DJI RC Pro e Mavic 3 Pro Cine, in grado di supportare Apple ProRes e SSD da 1TB, utile per il concetto di fotografia professionale. In poche parole avete a disposizione un’ampia scelta, la quale deve essere ovviamente relazionata a quelle che sono le proprie possibilità.