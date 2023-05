Iliad OFFRE 300GB quasi gratis con la nuova promo, distrutta Vodafone

Continuano ad avere grande successo i gestori virtuali nell’ultimo periodo, ma le grandi aziende stanno spingendo per prendersi di nuovo in mano il pallino del gioco. Sono infatti diventate tantissime le proposte da parte di quei provider che col tempo si sono riusciti a costruire una grande reputazione. Tra questi rientra di diritto Iliad, che con le sue offerte mobili riesce a scaturire in più utenti quella voglia di abbandonare il loro vecchio gestore.

Iliad batte la concorrenza a colpi di nuove offerte: all’interno del sito ufficiale ci sono tre promo fino a 300GB in 4G

Di certo la prima offerta che salta all’attento occhio degli utenti quando si recano sul sito ufficiale di Iliad, è quella da 150GB. La vecchia Giga 150 è infatti ritornata per dare filo da torcere alla concorrenza, la quale non potrà di certo pareggiare ciò che questa offre. Ricordiamo infatti che all’interno di questa soluzione mobile gli utenti che sceglieranno Iliad troveranno minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per la connessione in rete 4G+. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese.

Questo costo mensile consente di accedere poi anche alla promozione per quanto riguarda la fibra ottica. Infatti chi ha un’offerta mobile con un prezzo come quello citato in alto, può avere anche il costo ridotto di 19,99 € al mese per la promo domestica. Questa consentirà a tutti di avere minuti senza limiti verso tutti da telefono fisso con connessione internet in fibra ottica pari a 5 gigabit di velocità complessiva. L’attivazione in questo caso costa 39,99 € ma dovrà essere pagata solo la prima volta.

L’altra offerta che non può passare inosservata è quella che ogni mese consente a tutti coloro che hanno bisogno di connessione, di averne in quantità. La DATI 300 di Iliad è la promo perfetta per questo scopo. Secondo quanto riportato infatti gli utenti potranno beneficiare di 300 giga per navigare in internet in rete 4G+. Il prezzo questa volta è di 13,99 € al mese per sempre, con l’attivazione da 9,99 €.