Canone Rai, queste categorie possono anche non pagarlo

Rinunciare al pagamento del Canone Rai comporta dei rischi. Lo Stato Italiano e l’Agenzia delle Entrate non prevedono tale possibilità senza motivazioni valide. Prima di contemplare l’idea di evitare il Canone TV, considera alcune informazioni cruciali.

Canone Rai: tutto quello che devi sapere in merito

Motivi personali come difficoltà economiche, basso reddito o non utilizzo del televisore non sono accettabili per un esonero ufficiale e legale. Tuttavia, l’esonero può essere richiesto per casi specifici delineati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Consulta i moduli ufficiali, scaricabili, compilabili e inviabili entro la scadenza. Segui attentamente le istruzioni per evitare errori che potrebbero invalidare la richiesta. E ricorda che possono richiederlo solamente:

Cittadini italiani di 75 anni o più con un reddito pensionistico annuale inferiore o pari a 8.000 euro possono richiedere l’esonero. Cittadini italiani che pur avendo un contratto di energia elettrica residenziale, non possiedono un televisore, incluso tutti i membri della famiglia.

Se desideri richiedere l’esonero dal Canone Rai, tieni presente le scadenze. La prima, il 2 maggio 2023, è già passata. Fino a tale data, era possibile ottenere l’esonero per l’intero anno. Ora è possibile presentare il Modello di Rimborso per Over 75 e Uso Privato fino al 31 luglio 2023. In questo caso, se si rientra nei casi di esonero sopra menzionati, si ottiene l’esenzione per il secondo semestre dell’anno.

Dunque, se rientri nelle due categorie puoi benissimo consultare i moduli ufficiali per l’esonero dal Canone Rai, scaricabili, compilabili e inviabili all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza. Segui attentamente le istruzioni per evitare errori che potrebbero invalidare la richiesta.