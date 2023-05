realme Marzo 50A Prime, oggi solo 100€ per lo smartphone con 3 fotocamere

sponsor

realme rende oggi disponibile su Amazon il suo smartphone 50A Prime ad un prezzo davvero vantaggioso. Lo sconto è del 23%.

Come tutti ormai ben sanno, Amazon è solita lanciare delle offerte straordinarie tutti i giorni, ovviamente a patto che gli utenti non se le perdano. Tutte le categorie infatti mostrano prezzi incredibili, ma qualcuno purtroppo non riesce a stare dietro al grande volume di opportunità promosse quotidianamente. Per concedere molta più semplicità nel consultare le migliori offerte del giorno di Amazon, abbiamo deciso di offrire ai nostri utenti una soluzione davvero unica. Stiamo parlando della possibilità di iscrivervi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte Amazon, i quali sono gratuiti per tutti. Tutti i giorni qui ci saranno infatti gli sconti migliori segnalati sul vostro dispositivo mobile, con anche qualche codice sconto esclusivo. Per poter entrare, ecco i nostri tre canali con i collegamenti diretti in basso:

realme stupisce con un’offerta incredibile che avrà luogo solo per oggi su Amazon, ecco il prezzo del suo 50A Prime

L’offerta oggi è davvero interessante visto che lo smartphone in questione ha tutte le caratteristiche al proprio posto per essere abbastanza performante. Il nuovo realme 50A Prime è disponibile in sconto su Amazon.

È dotato di un display da 6,6″ full HD, di una batteria da 5000 mAh ma soprattutto di un comparto fotografico con tre fotocamere con risoluzione massima a 50 megapixel. Gli scatti saranno implementati al meglio dalla presenza dell’intelligenza artificiale.

Il prezzo scende del 23% oggi su Amazon, con il telefono che viene concesso al pubblico a soli 107,61€. Per acquistarlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello.