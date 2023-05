sponsor

Apple dovrebbe annunciare la nuova serie 15 degli iPhone a settembre, ovvero la versione Pro e la Pro Max, due dei modelli più interessanti. Una nuova costruzione in titanio è solo uno dei miglioramenti che i leaks hanno finora indicato, e ora abbiamo motivi in più per essere entusiasti.

Un nuovo video di YouTube mostra quello che sembra essere un metodo che i produttori di custodie utilizzano durante la progettazione dei loro prodotti che ha rivelato un dettaglio importantissimo.

Secondo un nuovo mockup, questa volta possiamo aspettarci cornici ultrasottili, con la stessa probabilità che si possa dire anche per l’iPhone 15 Pro standard.

Il video di YouTube di Unbox Therapy mostra il mockup dell’iPhone 15 Pro Max accanto a un iPhone 14 Pro Max e la differenza nelle dimensioni delle cornici è sorprendentemente notevole.

Un display impressionante

Voci precedenti avevano già accennato a cornici più piccole con una forma curva che creeranno un aspetto più simile agli iPhone di una volta.

È interessante notare che il mockup mostrato in questo video ha un singolo pulsante del volume unificato come si diceva in precedenza, ma ora non si pensa che accadrà fino all’iPhone 16 Pro. Possiamo anche vedere un pulsante “Azione” che sostituisce l’interruttore di disattivazione dell’audio per la prima volta dopo tanto tempo.

Il nuovo iPhone 15 dovrebbe girare su iOS 17, un aggiornamento software che dovremmo vedere annunciato durante l’evento WWDC23 del 5 giugno. Quindi possiamo aspettarci mesi di beta prima che l’aggiornamento venga distribuito al pubblico appena prima che il nuovo smartphone vada in vendita verso la terza settimana di settembre, supponendo che Apple segua ancora questa linea.