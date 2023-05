Energia illimitata, ecco il pazzesco strumento per averla gratis per sempre

sponsor

Quanti di voi vorrebbero vedere azzerate le bollette dell’energia elettrica? scommettiamo tantissimi, o comunque molti di più di quanti sono coloro che lo vorrebbero ammettere compiutamente. Per aiutarvi a raggiungere uno stato molto più vicino all’ideale di cui vi parlavamo, ecco arrivare lo strumento unico e perfetto: la power station.

La centrale elettrica portatile è un prodotto particolarmente in voga negli ultimi anni, dato l’interesse del pubblico verso il mondo del risparmio energetico e la scelta di un outdoor senza rinunciare agli agi e le comodità. Sul mercato se ne trovano di vario genere, dalle più economiche, e poco capacitive, da 300/400 euro, sino ad arrivare a sistemi in grado di alimentare anche una abitazione, ma dal prezzo superiore alle migliaia di euro.

Energia illimitata, il prodotto che tutti devono avere subito

Ciò che rende la power station assolutamente unica è la possibilità di affidarsi ad un pannello solare per godere di energia elettrica green, senza dover continuamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica di dispositivi di vario genere. Il prodotto in sé nasce come fonte di energia per tutti i modelli a batteria, le differenze di prezzo sono legate al numero delle uscite, ma sopratutto alla potenza massima in uscita (da considerarsi singolarmente e come somma delle uscite) e dalla capacità complessiva.

Per riuscire a generare energia pulita, come anticipato del resto, dovrete acquistare a parte un accessorio, da collegare fisicamente alla power station, quale è appunto il pannello solare dedicato.