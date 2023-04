Jackery Explorer 3000 Pro ufficiale, ecco il Signore indiscusso dell'energia

Jackery consente oggi alla sua famiglia di prodotti Pro di arricchirsi ulteriormente con l’arrivo di un nuovo modello. Ecco a voi il nuovo Explorer 3000 Pro, dispositivo che è capace di accumulare al suo interno 3024 wattora.

Si tratta in assoluto della power station più potete che l’azienda californiana ha creato ad oggi. Inoltre ecco anche un altro primato: è la prima in assoluto in casa Jackery ad introdurre un’app smart. Questo nuovo modello dunque potrà essere controllato anche tramite il proprio smartphone senza problemi. Ciò permetterà di accedere liberamente a tutti i dati rilevanti in ogni momento.

Versatilità e sicurezza: Jackery Explorer 3000 Pro è il top

In grado di generare energia pulita grazie al fatto che si tratta anche di un generatore solare, il nuovo 3000 Pro può essere perfetto in campeggio o in barca. Anche in giardino potrebbe tornare estremamente utile, o magari per alimentare in caso di emergenza i propri dispositivi ed elettrodomestici.

Per questo la power station è dotata di ben 8 porte sul davanti, di cui tre prese Schuko (230 volt), due USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), due USB-C (100 W) e una presa a 12 volt. Grazie ad una capacità di 3.024 kWh, ad una potenza continua di 3.000 watt e ad una potenza di picco fino a 6.000 watt, tutto è sufficiente per alimentare pure dispositivi con un alto consumo. Si pensi dunque ad elettroutensili, condizionatori o anche frigoriferi. La power station offre un utilizzo ottimale anche negli ambienti freddi con temperature che arrivano fino a -20 gradi. Con la modalità di ricarica silenziosa genera solamente 30 dB di rumore in fase di ricarica.

Per ricaricare le batterie, potrete rifarvi ad un cavo di alimentazione da collegare alla corrente elettrica ma anche al cavo a 12 V per ricaricare il dispositivo direttamente da un veicolo. 3000 Pro arriva con due o più pannelli solari mobili SolarSaga 200. In questo modo quando il sole sarà favorevole, la batteria potrà essere ricaricata in sole 3 o 4 ore servendosi di 6 pannelli solari Jackery da 200 watt.

Per quanto riguarda l’app, avrete l’opportunità di accedere a diverse informazioni come lo stato di carica disponibile, la potenza in uscita e in ingresso e riguardo alle porte attive. Potrete in più regolare alcune impostazioni come la velocità di ricarica o la durata dell’attivazione dello schermo LCD.

Arriva la nuova Jackery Explorer 3000 Pro, la power station finale: le parole di Ricky Ma, responsabile della sezione Europa

“Il nostro ultimo lancio, Explorer 3000 Pro, non è solo la nostra più potente power station, ma anche la prima con controllo tramite app. Questo permette agli utenti di accedere a tutti i dati rilevanti in qualsiasi momento tramite il proprio smartphone. Inoltre, l’attenzione si è concentrata su un rapporto equilibrato tra potenza, peso e mobilità, per cui la 3000 Pro è circa il 30% più leggera rispetto a dispositivi con capacità comparabili“, queste le parole di Ricky Ma, responsabile della sezione Jackery Europe, il quale ha sottolineato alcuni dei molteplici vantaggi di questa nuova power station.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Jackery Explorer 3000 Pro è disponibile da oggi 20 aprile sul sito ufficiale o su Amazon ad un prezzo consigliato di 3.299€. Chiaramente potresti approfittare anche di alcuni bundle, come quello chiamato Solar Generator 3000 Pro 400W. Questo include anche due pannelli solari SolarSaga 200 a 4.499€, o con quattro SolarSaga 200 a 5.699€.