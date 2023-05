Ogni anno il periodo che precede l’arrivo dei nuovi melafonini si fa ricco di indiscrezioni che, in un primo momento, propongono con entusiasmo le novità previste, per poi affermare che i veri e propri aggiornamenti sembrano scarseggiare. Anche l’eliminazione del notch negli ultimi dispositivi Pro e Pro Max a un tratto è stata sminuita e ritenuta cosa da poco.

Apple in realtà è l’azienda più restia alle innovazioni affrettate. Ogni novità ideata è introdotta soltanto dopo una lunghissima serie di verifiche e test, soltanto quando la tecnologia sviluppata raggiunge effettivamente la sua piena maturità.

Ancor prima del lancio degli iPhone 14 è stato affermato che un’effettiva innovazione sarà introdotta soltanto nel 2024, con il lancio degli iPhone 16, ma nei prossimi mesi con l’arrivo dei nuovi iPhone 15 sarà possibile ottenere un assaggio di quelle che saranno le principali caratteristiche dei futuri melafonini.

iPhone 15 Pro Max sarà davvero un top di gamma: fotocamera e display saranno incredibili!

I punti forte dei prossimi melafonini saranno sicuramente il display e la fotocamera. Il leaker Ice Universe si è espresso a riguardo affermando che l’iPhone 15 Pro Max avrà delle cornici sottilissime, che potrebbero addirittura superare lo Xiaomi 13. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di una nuova fotocamera da 48 megapixel e di un obiettivo periscopico.

A differenza di quanto emerso nelle ultime settimane, secondo il leaker in questione il nuovo dispositivo non sarà dotato di pulsanti allo stato solido. I tasti dedicati al volume non dovrebbero subire alcuna modifica per via dei costi eccessivi che la messa a punto potrebbe provocare.