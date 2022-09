iPhone 14 è ufficiale: disponibili 4 modelli, addio al notch e benvenuta Dynamic Island

Dopo la solita attesa che caratterizza ogni estate, Apple ufficializza i nuovi prodotti della gamma iPhone. Sono arrivati infatti i nuovi melafonino, quelli che offriranno la solita qualità ed allo stesso tempo anche tanta quantità viste le novità che da tempo bollivano in pentola.

Questa volta le cose sono state fatte ancora più in grande di quanto visto durante le scorse edizioni del keynote più famoso in assoluto; Apple infatti lancia una gamma arricchita, la quale comprende iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 pro ed iPhone 14 pro max.

iPhone 14: le novità estetiche della nuova gamma di melafonini

Dal punto di vista prettamente estetico sembra essere cambiato poco quanto nulla almeno per quella che è la scocca degli smartphone. Si tratta infatti sempre di un frame in metallo squadrato, il quale fa da contorno a tutto quello che poi c’è al centro, ovvero il grande display sul fronte e un back in vetro sul retro.

1 su 2

Nessuna novità estetica per quanto riguarda i modelli 14 e 14 Plus che conservano quindi anche la stessa disposizione delle fotocamere insieme al notch stesso.

Quello che è possibile vedere fin dal primo momento è un cambiamento sulla parte frontale, dove il pubblico dice ufficialmente addio al notch – almeno sui modelli Pro – per accogliere quella che da circa tre anni a questa parte è forse la più grande novità sul piano estetico, ovvero la cosiddetta Dynamic Island. Al suo interno saranno racchiusi il sensore della fotocamera frontale e gli altri sensori per la luminosità.

Da segnalare sui modelli Pro la sporgenza ancora più netta delle fotocamere che diventano anche un pelo più larghe.

iPhone 14 Pro: la nuova Pro Camera

Esteticamente, anche se di poco, le fotocamere dei nuovi iPhone 14 Pro si allargano. Sensore principale da 48MP e del 65% più largo con tecnologia quad-pixel sensor. Nelle foto notturne ci sarà il doppio della luce proprio grazie alla larghezza del sensore stesso.

Il secondo sensore sarà rappresentato dalla nuova Ultra Wide da 12MP con miglioramento di tre volte rispetto alla luce raccolta.

Introdotto anche il 2X digitale prima del 3X ottico. Il teleobiettivo invece sarà in grado di effettuare uno zoom 2X digitale.

Usando la funzione ProRaw, potrete sfruttare appieno la fotocamera da 48MP, la quale viene tagliata negli scatti normali. Migliorato anche il flash, più grande e con più LED all’interno. La nuova funzione Pro Video in ProRes integrerà il Dolby Video. Presente ancora la Cinematic Mode con 24 frame al secondo.

iPhone 14 e 14 Plus: display OLED e le fotocamere che permettono di avere scatti al top

Su iPhone 14 e 14 Plus i display a 60Hz OLED, saranno da 6.1 e 6.7 pollici XDR.

Le fotocamere in entrambi i modelli consentiranno ottimi scatti grazie ai due sensori disponibili. La Camera principale da 12 MP, con sensore più largo e lenti rinnovate.

Sul fronte ecco la TrueDepth camera da 12MP con autofocus, grande novità sulla gamma 14.

Hardware ai massimi storici: iPhone 14 lancia il nuovo chip

Se parliamo di iPhone, parliamo di potenza sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto concerne quello hardware. iPhone 14 e 14 Max avranno il chip A15 Bionic, quello degli iPhone 13 Pro. Per quanto riguarderà la batteria, ci saranno grandi miglioramenti che porteranno lo smartphone a durare oltre l’intera giornata.

Tutti i nuovi dispositivi Pro invece saranno mossi dal nuovo chip proprietario Apple A16 Bionic. Presente anche il nuovo display Engine nel chip per gestire al meglio lo schermo. Si tratta del processore più veloce in assoluto all’interno di uno smartphone. In questo caso la batteria sarà in grado di arrivare oltre la giornata.

iPhone 14 Pro e Pro Max: display e Dynamic Island

Il lancio della nuova Dynamic Island che sostituirà dunque il Notch, porterà una grande novità. Tutte le notifiche saranno infatti incorporate all’interno della stessa, la quale modificherà la sua ampiezza in base a ciò che starete facendo. Sarà quindi tutto un gioco di software intorno a quella porzione nera di display.

Arriva il nuovo Pro Display, il quale sarebbe delle stesse dimensioni dei modelli 14 e 14 Plus, 6.1 e 6.7 pollici. La luminosità all’esterno, per una migliore visibilità alla luce del sole, arriverà a 2000 nits. Arriva ufficialmente anche l’Always-On Display, il quale integrerà al suo interno tutto quello che vedete nella schermata di blocco ma 1Hz di frequenza. In poche parole anche a schermo bloccato continuerete a vedere non solo le informazioni sul display ma anche il vostro sfondo.

Connessione al satellite per le emergenze con Emergency SOS, ma solo in USA e Canada

La grande novità riguarda la sicurezza visto che tutti e quattro i modelli avranno l’opportunità di lanciare un segnale satellitare per essere individuati in caso di emergenza.

In questo caso bisognerà puntare il satellite lanciato in orbita, ma ad indicarvi la direzione saranno proprio i nuovi iPhone. Una volta individuato, potrete lanciare il segnale all’interno del quale potrete incorporare un messaggio che dal satellite sarà inviato ad un centro apposito.

Il servizio sarà gratuito per 2 anni dopo l’acquisto ma disponibile al momento solo negli USA e in Canada.

Prezzi e disponibilità

I prezzi dei modelli Pro partiranno rispettivamente da 1339 e 1489 euro. I modelli da 256 costeranno 1469 e 1619€. I modelli da 512GB invece costeranno 1729 e 1879€. Ancora più alti i modelli da 1TB: 1989 e 2189€.

I prezzi per i modelli base partiranno invece da 1029 e 1179 euro.

iPhone 14 e 14 Plus sono disponibili in 5 colori diversi: nero, azzurro, oro, lilla e rosso mentre iPhone 14 Pro e Pro Max viola, oro, argento e nero.