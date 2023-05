sponsor

Dopo aver visto numerose promozioni mobili arrivare da parte dei vecchi gestori che è un tempo dominavano il mondo della telefonia mobile, anche ho. Mobile sembrerebbe essersi unita alla festa.

Le migliorie sono state apportate soprattutto nei contenuti, oltre che nel prezzo finale mensile. Tutti coloro che si aspettano infatti una promo che costi tanto, si sbagliano di grosso visto che non è questo l’intento di ho. Mobile. Per recuperare gran parte dei vecchi clienti, il gestore si adopererà nel migliore dei modi per rendere la situazione quanto più conveniente possibile.

Tra i gestori virtuali, l’impatto di questo provider resta probabilmente il più forte in assoluto. A dimostrarlo sono le offerte disponibili sul sito ufficiale tra le quali una avrebbe sbalordito davvero tutti con il suo grande quantitativo di giga.

ho. Mobile batte la concorrenza con 230 giga disponibili nella sua nuova offerta da 9,99€ al mese

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che l’offerta migliore proposta da ho. Mobile sul suo sito ufficiale attualmente sia quella in primo piano. Non avete ancora dato uno sguardo al portale? Nel caso in cui doveste farlo, ecco che certamente balzerà all’occhio la promo da 230GB.

Questa soluzione che al suo interno vanta minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 230 giga per navigare in internet in 4G+, costa solo 9,99€ al mese per sempre. In più bisognerà pagare solo la prima ricarica obbligatoria da 10€, la quale servirà a pagare il primo canone mensile. L’attivazione risulterà totalmente gratuita per cui non ci saranno costi aggiuntivi da sostenere.