Il debutto di Payday 3 atteso entro la fine dell’anno. I giocatori non vedono l’ora di tornare a vestire i panni dei ladri mascherati, professionisti delle rapine più estreme mai viste. Nonostante i numerosi problemi di sviluppo, il titolo sembra ormai prossimo all’uscita.

Come annunciato tramite il teaser trailer pubblicato su YouTube, entro l’estate arriverà il primo trailer gameplay ufficiale. Per il momento dobbiamo accontentarci di un breve video volto a comunicare proprio questa informazione.

Il filmato è accompagnato da un uomo in controluce che pronuncia una frase che sarà certamente centrale per Payday 3 così come per tutti i capitoli precedenti: “Ok ragazzi, è un lavoro semplice“. Siamo certi che questa frase diverrà ricorrente e rappresenterà l’introduzione per tutte le rapine più difficili e complicate del gioco.

Gli sviluppatori di Payday 3 hanno promesso che tra poche settimane verranno rilasciate nuove ed importanti informazioni in merito al gioco

Ricordiamo che lo sviluppo di Payday 3 non è stato semplicissimo. Sono due i team a occuparsi del gioco: Overkill Software e Starbreeze Studios mentre il publisher è Prime Matter. In particolare, la software house Starbreeze ha affrontato alcuni anni complicati. A partire dal 2018 ci sono stati accertamenti fiscali in seguito ad alcune manovre fraudolenti mentre nel 2019 si è assistito a massicci licenziamenti.

Nonostante questi problemi, il gioco dovrebbe arrivare ufficialmente entro la fine dell’anno. Infatti, gli sviluppatori sono consapevoli che non sono state ancora rilasciate informazioni ufficiali in merito ma promettono che l’attesa sarà ricompensata.

Le aspettative sono molto alte. Infatti, Payday si configura come l’esperienza definitiva per simulare una rapina in banca. Il gameplay sarà, come sempre, adrenalinico e la pianificazione e la strategia giocheranno un ruolo fondamentale.