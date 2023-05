sponsor

Lego sta costruendo la pelle umana. Gli scienziati dell’Università di Cardiff hanno utilizzato il giocattolo adorato in tutto il mondo per costruire una stampante 3D in grado di creare strati di cellule della pelle, con la speranza che un giorno sarà in grado di stampare un modello di pelle in scala reale.

Ma perché? Perché la ricerca medica ha un problema. C’è una fornitura limitata di tessuto umano disponibile per lo studio, mentre diversi progetti richiedono dimensioni e tipi di campioni variabili.

“Ecco perché abbiamo deciso di affrontare il problema costruendo la nostra stampante a basso costo e facilmente accessibile in grado di creare campioni di tessuto umano utilizzando uno dei giocattoli più famosi al mondo“, ha affermato il team, scrivendo in The Conversation.

La biostampa 3D è già stata sviluppata e viene utilizzata altrove, ma il costo del macchinario è proibitivo per molti laboratori.

“Questo è ciò che ci ha portato a chiederci se potevamo costruire la nostra biostampante 3D economica”, hanno detto. “La risposta è stata “sì” e abbiamo deciso di farlo usando i Lego.”

Ecco come funziona

La stampante, creata con i tradizionali mattoncini Lego e il suo derivato Mindstorms, costa solo circa 500 euro, che secondo loro è più conveniente rispetto ad altre stampanti 3D comparabili sul mercato.

“A differenza delle colture cellulari bidimensionali coltivate su piastre, su cui la maggior parte di noi fa ancora affidamento per gran parte della nostra ricerca, le bioprinter consentono agli scienziati di far crescere le cellule in tre dimensioni“, hanno affermato.

“Questo replica meglio l’intricata architettura della biologia umana. In altre parole, la tecnologia di bioprinting consente ai ricercatori di creare modelli più comparabili per lo studio dei tessuti sani e malati.” Ed essendo realizzata con Lego, la stampante è facile da replicare per altri ricercatori.

“Abbiamo fornito dettagli su come abbiamo costruito la nostra biostampante Lego 3D, fornendo istruzioni chiare su come ricostruire questo dispositivo in qualsiasi laboratorio, in qualsiasi parte del mondo”, ha affermato il team. “Chiunque ci abbia mai armato saprà che non solo Lego è estremamente economico e versatile, ma è anche prodotto con altissima precisione con parti standardizzate accessibili a livello globale.”