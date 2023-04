Bisogna fare molta attenzione, dato che alcuni truffatori ultimamente stanno cercando di fregarti i soldi conto offrendo costosi set Lego per soli 2 euro in post ingannevoli sui social media come Facebook.

La truffa viene mascherata da concorso gratuito, ed esiste un limite di tempo per richiedere il “premio“, ma per partecipare serve un piccolo pagamento. Ecco come funziona questa truffa:

Un post su Facebook afferma che un set Lego del “Millennium Falcon di Han Solo“, che di solito viene venduto a 734,99 euro, potrà essere tuo solo per 2. L’account che ha pubblicato l’offerta ha solo cinque follower, ma vedrai molti commenti positivi dai “vincitori” sotto il post.

Il post richiede di fare clic su un collegamento per proseguire. Verrai indirizzato a una pagina contenente il falso marchio Lego e un URL non affiliato alla società. Ti verranno poste tre domande per “confermare che sei una persona reale“.

Il falso sito

Ti verrà detto che devi giocare a un minigioco e “scegliere la confezione regalo giusta” per vincere. Stranamente, questa pagina dice che puoi vincere una “valigia Samsonite” piuttosto che un set Lego.

Quando giochi, avrai tre possibilità di vincere. Le prime due caselle su cui fai clic saranno vuote, ma quando fai clic su una terza, ti verrà detto che hai vinto il set Lego.

Ora ti verrà chiesto di compilare un modulo per richiedere il tuo set Lego entro un determinato periodo di tempo. Ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati bancari. ed è qui che entra in gioco la vera truffa

Un portavoce di Lego ha detto: “Siamo stati informati di un sito fraudolento che afferma di vendere prodotti Lego a un prezzo scontato per ottenere i dati personali dei clienti. Stiamo attualmente indagando sul problema. Nel frattempo, raccomandiamo ai consumatori di essere vigili quando effettuano acquisti online”.